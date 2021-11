Las obras de rehabilitación a la malla vial de la Transversal 52, conocida popularmente como contraflujo del Nuevo Bosque, aún no han sido terminadas pese a que el pasado 18 de agosto, cuando se iniciaron, las autoridades anunciaron que el plazo para ejecutarlas era de tres meses, o sea, dicho plazo se cumplió hace cinco días.

(Lea: Desde el 2013 no se intervenía el contraflujo del Nuevo Bosque).

Y a ese retraso se suman las recientes inquietudes de vecinos y ciudadanía en general, quienes se preguntan por los desagües que debe tener el pavimento, ya que, al parecer, los trabajos no han incluido hasta el momento un sistema de drenaje que permita el normal flujo del agua en épocas de lluvias, especialmente hacia el canal de aguas pluviales que está paralelo a esa vía.

(Lea: ¿En qué quedaron los arreglos a las vías Perimetral y Pedro Romero?).

“Deben hacer una conexión entre esa carretera y el canal para que el agua se vaya y no se inunde la zona, pero no la veo, no sé si están implementando otro método de desagüe”, aseguró un residente del Nuevo Bosque.

Al respecto, el secretario de Infraestructura del Distrito, Luis Villadiego, informó que las obras aún no han terminado y la ciudadanía no tiene de qué preocuparse, ya que estas contarán con sus respectivos desagües.