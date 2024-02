“El cobro del peaje debe mantenerse”: Cámara Colombiana de la Infraestructura

Este domingo 25 de febrero, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió un comunicado mediante el cual expresa su desacuerdo con los pronunciamientos del ministro de Transporte, William Camargo, sobre la terminación anticipada del contrato de la concesión “Autopistas del Caribe”, debido al no cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra.

Como primer punto, desde la asociación gremial empresarial expresaron estar a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura que confirme o aclare lo dicho por el ministro ante los medios de comunicación de Cartagena y Barranquilla. Lea aquí: Funcicar hace nuevas advertencias por contrato entregado a Edurbe

La CCi considera que, de ser cierto lo manifestado por William Camargo, se sentaría un precedente lesivo para el desarrollo vial del país. Sobre todo, porque se lastimaría la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes han creído en el modelo de concesiones.

Contra los gobernantes de turno

“Es inadmisible que la falta de gobernanza para permitir la operación de los peajes y la politiquería irresponsable de algunos, con su visión de corto plazo, terminen frustrando la posibilidad de que el Caribe y Colombia tengan las obras que se necesitan”, agregaron, aludiendo a los gobernantes de turno en los departamentos de Bolívar y Atlántico.

“Las dificultades para lograr el cierre financiero de esta APP de iniciativa privada no se derivan de errores en la estructuración de la concesión, sino de la ausencia de autoridad de los gobernantes de Bolívar y Atlántico que no ejercieron los instrumentos legales para restablecer la operación de la caseta de peaje en dicho municipio y la apertura y funcionamiento de la de Arroyo de Piedra”. No deje de leer: ¡Tenga en cuenta! Estos barrios de Cartagena estarán sin luz el 26 de febrero

Asimismo, afirmaron que el modelo de cobro de peajes ha sido efectivo como principal fuente de financiación para la modernización de la infraestructura vial del país, restándole créditos a la función del Estado y la inversión pública. “El modelo de concesiones basado en el cobro de peajes como principal fuente de financiación ha demostrado ser efectivo y determinante para avanzar en la modernización de la infraestructura vial del país ante las limitaciones fiscales que tiene el Estado al momento de asumir esa responsabilidad con inversión pública”.