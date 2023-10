“El cierre de Playa Blanca era para mejorar el destino”: Sec. Interior

El Distrito impugnó el fallo de primera instancia y el trámite de este recurso aún no ha sido resuelto, sin embargo de igual forma se decidió acatar la orden del juez.

“Salió un decreto derogatorio del decreto de cierre. Yo no tenía un capricho de cerrar Playa Blanca, yo les expliqué cuando hicimos la mesa de trabajo con ellos es que las razones del cierre era para ayudarles a mejorar el destino porque eran ellos lo que estaban perdiendo clientes por todos los problemas que había en el balneario.

Y continuó: “Yo no voy a impedir nada sobre ellos, si ellos no lo querían, entonces no. Ellos se comprometieron de que iban a organizar unas jornadas de limpieza”.