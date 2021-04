Para Rafael Camacho, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro), el encarecimiento del Centro Histórico ha representado una alta carga para los nativos de esta zona de la ciudad.

“Desde hace muchos años las casas se fueron convirtieron en algo imposible de sostener, prácticamente uno está pensando en irse porque la carga económica que hay sobre nosotros, pagando impuestos, es tremenda”.

Agregó que en las ciudades Patrimonio Histórico de la Humanidad lo más importante no es lo material, es la gente, “pero si no hay condiciones tienen que irse para otra parte porque no puede mantener el costo de vida”.

Finalmente señaló que pese al alto costo del metro cuadrado en el Centro Histórico se ha desmejorado mucho la calidad de vida pues muchos inmuebles son utilizados para hacer fiestas clandestinas.