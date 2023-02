El centro de vida de Cartagena que va para 6 años en ruinas por promesas falsas

Desde la Secretaría de Participación del Distrito indicaron la razón por la cual no se han empezado las labores de reconstrucción del Centro de Vida de La Reina.

“Ese predio no tiene documentos y no está a nombre del Distrito, y por eso no se puede invertir en bienes que no son del Distrito, debe legalizarse el predio primero”, dijeron. No obstante, no respondieron por qué entonces en tantos meses no han adelantado las gestiones para tal legalización.