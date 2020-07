El caso Aquarela más allá de la demolición

Mientras todo esto ocurre, cerca de 950 familias que habían invertido en el proyecto se encuentran afectadas. De hecho según la Promotora Calle 47, 385 familias que habían adquirido vivienda en las torres 3, 4 y 5 han desistido de la compra mientras que el resto sigue esperando una salida jurídica al proceso.

Pero los más afectados son los de las torres 1 y 2 quienes no tienen la opción de recuperar su inversión hasta que no haya un fallo. "Siempre hemos intentado dialogar con la constructora y con el Distrito y la respuesta que siempre nos dan es que nos tenemos que atener a lo que se dé en los procesos judiciales, procesos que aún están en curso y en los que hasta el momento no hay una decisión de fondo, por eso nuestra inversión está en el aire y nadie nos responde", comenta Luis Eduardo Torres, uno de los compradores afectados. Se habla de que en estas dos torres adquirieron vivienda unas 250 familias. "Yo presenté un derecho de petición hace más de dos meses solicitando una cita con el alcalde y sus asesores, teniendo en cuenta todo lo que se escucha de la demolición. Nos respondieron diciendo que iban a enviar eso a la secretaria privada del alcalde pero hasta ahí llegó y no hemos recibido respuesta", dijo Torres.

El hombre puntualizó que lo que quiere él y el resto de los compradores es ser tenidos en cuenta dentro de las decisiones que se vayan a tomar con respecto al edificio, por el daño que se les está causando en todo el proceso. “Nosotros queremos hacerle una propuesta conciliatoria por todo el perjuicio que estamos pasando, porque hay muchas personas pagando arriendo, que perdieron los subsidios, que invirtieron su dinero, que se endeudaron para pagar la cuota inicial. La idea es evitar demandas en contra del Distrito y sentarnos a conciliar, pero no nos han dado fecha para una posible reunión”, relata. Según él cada familia tiene entre 30 y 40 millones de pesos depositados que representan sus ahorros de toda la vida, y que todo lo que ha pasado con Aquarela simplemente ha truncado los sueños de muchas personas de poder tener su hogar.