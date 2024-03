El cartagenero que se mudó de las busetas al Centro, por amor al arte y a su familia

Amaba la música antes de saber qué significaba. Empezó con un modesto y tímido gusto por las líricas. Y lo que vino después, como un regalo del cielo, fue una inconmensurable forma de decir distintas palabras a la vez. Algo le decía que tenía una capacidad de pensamiento más rápida de lo usual, y, aunque desconocía las razones, lo que salía de su boca tenía una convergencia, guardaba una relación. Luis Brito, en medio de la época analógica y la Cartagena antes del internet, trataba de aprender lo que podía, pues eran escasos los referentes musicales a su alcance. Lea también: La Ruta del Consumidor está en Cartagena informando sobre derechos y deberes Compara su adolescencia con la de sus hijos. Cree que, de existir TikTok en sus ‘años dorados’, habría sido famoso; sin embargo, está orgulloso de quien es, un cartagenero que se mantiene en la lucha, que nunca se dedicó a otra carrera, solo para disfrutar a través de la vida lo que más le gusta hacer: cantar.

Hoy se dedica al rap en las calles del Centro Histórico de Cartagena, oficio que ha sido blanco de críticas en los últimos meses. Le hierve la sangre cuando lee en las redes sociales los mensajes de cientos de cibernautas que atacan a los raperos con frases como “sáquenlos del Centro”, pues sabe que este no es el lugar al que ha pertenecido todo el tiempo, durante su amplia trayectoria. El custodiado y amurallado espacio ha sido más bien un refugio luego de la situación que muchos otros artistas, al igual que él, vivieron tras la llegada de Transcaribe, el novedoso medio de transporte que les puso el negocio patas arriba.

Hoy Luis mira de lejos los escenarios en los que antes trabajaba y dice que no sabe en qué momento pasaron 21 años tan rápido.

Desconoce cómo algunos pasaron de elogiarlos en las busetas a convertirse en troles cibernéticos que los persiguen, graban y exhiben en las redes sociales. “Yo no solo canto rap, empecé con las baladas románticas de los 90, era apenas estudiante de noveno de bachillerato en el colegio Antonio Nariño y cantaba por diversión en las calles. Por un tiempo me dediqué al fútbol, pero tuve un accidente y conocí a un amigo que me enseñó a tocar guitarra. Con quince años miraba todo eso como un juego, una mamadera de gallo. La gente me aplaudía, había nobleza en las personas y le prestaban atención a uno. Yo me sentía como una estrella, llamaba la atención cada vez que cantaba”, cuenta Brito, quien reside en el barrio La Esperanza.

Y agrega con un tono reflexivo: “Empecé a crecer y me di cuenta de que en mi ciudad había ciertas barreras para dedicarme a la música. No tenía dónde estudiar, pero encontré un refugio en la música y eso era lo más difícil, saber que ahora iba a cantar por plata. Al principio me daba pena subirme a las busetas, porque en ese tiempo todo el mundo se transportaba en estas, había gente que me conocía y me daban ganas de esconderme. Yo fui padre a temprana edad, así que no tenía otra alternativa, y ese trabajo me estaba dejando $100.000 diarios, es decir, estaba ganando muy bien. Lastimosamente, a esa edad no tenía una buena administración del dinero y no tenía la madurez que tengo ahora”. Luis cuenta que buscó los caminos de Dios hace algunos años. Hoy, a sus 40 años, se encuentra en una ciudad diferente, asumiendo una postura más madura, con otra forma de ver la vida. No ha sido fácil para él crecer y una de las primeras dificultades se presentó desde la chatarrización de las busetas, mismas que usaba como ruta para trabajar. Cada noticia era peor que la anterior y la situación se les fue apretando hasta llegar a ser insostenible, no sabían qué explicación dar en sus casas.

“Yo cantaba salsa, merengue y vallenato. Decepcionado por el tema de las busetas, y que ya no se podía trabajar ahí, me fui para el Centro a ayudar a un amigo con un negocio de telescopios. Él me sugirió que cantara en las calles del Centro, así como lo hacía en las busetas. Pero fue complicado por los permisos, no se podía estar cantando por ahí. La mayoría de mis compañeros se fueron a probar suerte en otras ciudades, otros se quedaron al igual que yo y empezaron a esconderse en el Centro, cantando como podían”, cuenta el cartagenero.

Hoy, aunque empírico, pero siendo un veterano en su arte, dice que muchas cosas han cambiado. Aunque el negocio ya no es tan próspero como antes, ha compuesto canciones para campañas del Distrito y lucha porque se dé una caracterización de su gremio. “Nosotros estamos caracterizados como trabajadores no estacionarios, no podemos parquearnos en un solo lugar, nos tenemos que mover porque el turismo en Cartagena no funciona en una sola calle; es una ciudad donde cada calle representa la cultura. Tenemos que rotarnos por todos los espacios, a veces es complicado, porque no todas las personas están prestas a escucharnos, toca ser positivos, mostrarle a la persona el arte. Algunas veces el turista sonríe y conecta con nosotros, como otras veces nos humillan y hasta tiran dinero para que dejemos de cantar. Es un show y más allá del talento procuramos tener tacto para no saturar al turista; ojalá haya una formación adecuada para que se potencie este oficio”. Lea también: “Tenemos los pelos de punta”: vecinos de Los Alpes por construcción abandonada