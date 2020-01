El CAP de Bicentenario está a merced de los saqueadores

Poco a poco los amigos de lo ajeno están desmantelando el puesto de salud del barrio Ciudadela del Bicentenario. Así lo hizo saber Wendy Galván De la Rosa, presidenta de la Asociación de Usuarios, quien denunció que el robo más reciente se cometió el pasado martes 7 de enero, percance que dejó el local sin energía eléctrica. Los facinerosos ingresaron a los predios del centro médico por la parte trasera, pero para entrar al local utilizaron una puerta donde hay un aviso de “peligro”, el cual evidentemente ignoraron y robaron un sistema de cables eléctricos. “Por eso --dijo-- suspendieron el servicio y pretendían mandarnos al CAP de El Pozón, pero nos rehusamos. En la tarde la ESE envió un personal técnico que conectó parte de la fase de energía a la planta eléctrica”. Recordó que días atrás se llevaron una condensadora de aire industrial, “pero no nos explicamos cómo, porque se trata de un artefacto bastante grande y pesado. Nadie se dio cuenta, ni siquiera el servicio de vigilancia. Ahora están atendiendo, pero en medio de un calor insoportable”, anotó Galván De la Rosa. Según ella, al puesto de salud se le asigna un solo vigilante, sin armas, únicamente para consulta externa, “y creo que es para no tener responsabilidad con la parte trasera, que es por donde se meten los ladrones”. Resaltó que el CAP fue entregado hace seis meses sin encerramiento, pese a que está en medio de una zona semi enmontada, razón por la cual nunca se ha abierto la sala de urgencias, ya que los médicos no se arriesgan a hacer turnos de noche, dado el crítico orden público en esos sectores. Por ese factor, el centro médico está quedando a oscuras, ya que casi todas las lámparas, los reflectores de la parte trasera y las sillas de la sección de Control y Crecimiento fueron hurtados misteriosamente. El gerente de la ESE Cartagena de Indias, Roque Bossio, comentó que, desde que se abrió el CAP, la Alcaldía de Cartagena se comprometió a instalar el encerramiento, pero nunca se hizo. “Ahora estamos esperando que todo se organice con la nueva administración para poner el tema nuevamente en el tapete. Hoy nos reuniremos con los líderes comunales de Bicentenario, para concertar los planes que tenemos en aras de conseguir las cosas que le faltan al centro médico”, anunció.

