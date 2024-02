“El caño se nos lleva los muros”: San José de Los Campanos está en alerta

Y retomó: “Estos canales tienen casi ocho años que no los limpian, asumo que esa es la razón del desbordamiento. Yo recurrí a todas las entidades, lo tuve que hacer sola, porque no tuve apoyo de las acciones comunales. Elevé un derecho de petición desde el año pasado, y vinieron los de Gestión del Riesgo e Infraestructura. Les solicité que me ayudaran con esta problemática y que construyeran un muro en concreto sólido, porque es lo que amerita mi casa para poder estar tranquilos. Ellos me respondieron con un oficio donde me dicen que ya mi caso fue enviado a donde un ingeniero, hicieron lo pertinente y enviaron la información a valorización, pero fue lo último que supe, y no veo que se mueva la gestión. Necesito una respuesta, porque únicamente no estoy afectada yo sino todos los vecinos, y aparte de eso, ya se están aproximando nuevamente las lluvias”.