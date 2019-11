El ‘bandito’ en Los Calamares fue convocado en redes sociales

Los desmandes que se produjeron el domingo en la noche en Los Calamares fueron producto del desafío que centenares de jóvenes le hicieron a las autoridades distritales, pues en este barrio no fue autorizado el tradicional desfile ni otro evento novembrino público. Fue a través de redes sociales que se citaron para gozar y festejar en las calles de esta zona. Así lo informó el presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Calamares, Juan Carlos Mendoza, asegurando que ese día hubo cerca de 8 mil personas en el barrio, de las cuales la mayoría llegaron procedentes de otros sectores de la ciudad.

“El IPCC es quien da la orden para realizar los bandos o los desfiles, y aquí no se autorizó ningún evento masivo. Desde la iglesia católica hasta los propios residentes recogieron firmas y pasaron un derecho de petición a la Alcaldía solicitando no dar los permisos, para evitar los desmanes que se vivieron el año pasado. Sin embargo, en las redes sociales muchos jóvenes desafiaron esa orden y se citaron aquí, decían que aunque no hubiese desfile ellos iban a hacer su festejo”, señaló Mendoza.

Y así sucedió. Las tres calles principales de Los Calamares se atiborraron de personas, de vehículos con máquinas de sonido, de vendedores ambulantes y abundante licor. Los actos delictivos tampoco se hicieron esperar. Un residente del barrio que pidió no revelar su nombre le dijo ayer a El Universal que hubo cerca de 20 atracos y varias peleas, por lo que las tradicionales tiendas tuvieron que cerrar a eso de las 7 de la noche.