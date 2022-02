El 2021 marcó la reactivación del turismo en el mundo y Cartagena no fue la excepción. La ciudad, seleccionada siempre como destino predilecto para pasar vacaciones, registró un incremento significativo en el número de visitantes y la movilización de más de 115 mil pasajeros durante la temporada vacacional, que culminó el pasado 30 de enero.

En diálogo con El Universal, el capitán de navío Darío Sanabria, capitán de Puerto de Cartagena, manifestó que el cierre de la temporada fue motivador por la gran afluencia de pasajeros y naves que se movilizaron hacia la zona insular. Lea: Más de 50 mil pasajeros se han movilizado por vía marítima en Cartagena

“Afortunadamente el cierre es muy motivador, en el sentido en que tuvimos una gran afluencia de turistas y de residentes visitando principalmente la zona insular. Es la zona que más registro tiene de visitas tanto de naves como de turistas que ingresan por tierra. El caso de Barú es excepcional y motiva a unos retos importantes para hacer mejores controles en lo que al aforo de playas se refiere”.

El capitán de Puerto señala que a la par que aumentan las visitas también crece el número de lanchas. “Hemos observado un crecimiento significativo del número de lanchas. Si bien es cierto que es motivador, también es preocupante en el sentido que los espacios o las áreas habilitadas para esas lanchas son las mismas. Un ejemplo es lo que sucede en la ciénaga de Las Mantas, en las Islas del Rosario, donde hoy en la zona de fondeo no caben más lanchas. Tenemos que buscar la forma, un número límite, para que esas lanchas no se desborden y motivar la visita a otros tipos de sitios que hay en la ciudad”.

En ese sentido, destaca el capitán que es importante evaluar alternativas como “buscar nuevos sitios que puedan tener esa explotación sana de turismo o limitar el número de lanchas (un aforo establecido) en este tipo de sitios que ya se tienen identificados”.

La problemática con el aumento de lanchas también se replica en balnearios como Cholón y Playa Blanca.

“El espacio ya no da la oportunidad para que haya un disfrute y un distanciamiento que todavía se requiere. A veces se nos olvida que todavía seguimos en pandemia y si bien han mejorado las cifras de decesos y de contagios, el virus no ha desparecido. Y sí, al margen de la pandemia, necesitamos un espacio mínimo para disfrutar, para que esa visita a la playa no sea una tortura”, sostuvo.

La autoridad marítima registró el movimiento de 512.305 pasajeros y 28.805 naves movilizadas durante el 2021 hacia la zona insular (Tierrabomba e Islas del Rosario).