“Terrible, terrible lo que está sucediendo”, así calificó el gerente de Concesión Vía S.A., René Osorio, la situación que se vive en Cartagena desde que la Contraloría General de la República dio a conocer las presuntas irregularidades en el contrato de concesión de peajes el pasado 21 de enero. (Le puede interesar: Peajes habrían causado detrimento de $300 mil millones: Contraloría)

Y es que luego de que el órgano de control revelara que la Tasa Interna de Retorno (TIR) se habría alcanzado en 2015, el alcalde William Dau Chamatt solicitó a la Concesión Vial suspender el cobro de los peajes internos mientras que varios cartageneros emprendieron una serie de protestas también para exigir el levantamiento de las talanqueras.

Daños y amenazas

René Osorio sostuvo a El Universal que los manifestantes han causado daño a las instalaciones y generado miedo a las recaudadoras y a todo el personal de la Concesión.

“Nos han partido vidrios de cabinas, dañado las talanqueras, tumbaron una cadena, bajaron la bandera de la Concesión y como si fuese poco están evitando el recaudo, lo que causa un prejuicio a la TIR. Han agredido e insultado al personal, e incluso nuestras mujeres recaudadoras han recibido escupitajos, una situación inaceptable en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus”, detalló Osorio.

El gerente de Concesión Vial agregó que incluso él está siendo víctima de amenazas. “A mi me han amenazado, me están diciendo que de la cara, que me entregue, llaman a la sede a preguntar por mi número de celular para mandarme intimidaciones por mensajes. Por ello, he tenido que reforzar mi seguridad, me preocupa hasta desplazarme cerca de mi residencia porque pueden hacerme algo”, afirmó Osorio.

Testimonio de algunas trabajadores de Concesión Vial