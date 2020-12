El decreto 1473 solo prohibe el consumo de bebidas alcohólicas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, en el horario comprendido entre las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., lo que quiere decir que no hay restricciones para que las personas tomen dentro de sus viviendas.

Sí. Desde esta noche los establecimientos de comercio ubicados en estos 11 barrios no pueden atender de manera presencial al público después de las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Es de precisar que el horario del toque de queda es entre las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente, mientras que el de la ley seca va desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

- ¿Qué pasa con quiénes no acaten las medidas?

Las personas o comercios que violan el toque de queda y ley seca pueden recibir una sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal o una multa prevista en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

- ¿Transcaribe seguirá funcionando?

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitm) seguirá trabajando en su horario habitual en estos 11 barrios. Las rutas alimentadoras comenzarán operaciones desde las 5 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Durante esa media hora de toque de queda se podrán movilizar las personas que cuenten con permiso para salir.

¿Habrán controles de las autoridades en estos 11 barrios con cuidado especial?

El secretario del Interior señaló que hoy encabezará una caravana de seguridad por los barrios cobijados con el toque de queda y ley seca.

Los próximos días los organismos de seguridad, autoridades del gobierno distrital y la Policía Nacional garantizarán el cumplimiento del decreto con operativos de rigor. Podrán solicitar en caso de ser necesario asistencia militar.

- ¿El toque de queda se podrá extender a otros barrio?

Sí. Si el 15 de diciembre otros barrios de la ciudad también presentan aumentos de contagios, la administración Dau indicó que seguramente las medidas se extenderán a estos lugares.

Además si los 11 barrios con cuidado especial no tienen mejorías se emitirán mayores restricciones.

- ¿En el resto de Cartagena se levantan las restricciones?

No. En el resto de la ciudad continúan las medidas de control y bioseguridad que se venían implementando hasta la fecha.

Los establecimientos de comercio, previamente registrados en la página web dispuesta por la Alcaldía de Cartagena https://adaptayreactiva.cartagena.gov.co/, deben seguir acatando los protocolos y garantizando el distanciamiento de sus clientes.

La ciudadanía en general debe seguir usando de manera obligatoria el tapaboca e implementar las medidas de autocuidado.

Siguen prohibidas las actividades de la industria hotelera en la zona insular, que no se encuentren autorizados en el plan piloto de reapertura de islas; el desembarque en la zona insular de naves de cualquier calado o especificación destinadas a actividades turísticas, recreativas o deportivas, con excepción de los hoteles que se encuentran autorizados en el plan piloto; la permanencia en las playas y el ingreso de bañistas al mar, permitiéndose exclusivamente en los cinco tramos de playa habilitados hasta hoy.

El secretario del Interior invitó a la ciudadanía que no está cobijada con el toque de queda y ley seca a comportarse bien, tener disciplina, autocuidado y ser responsables. “No hacemos nada si en los barrios que no están incluidos en este decreto se siguen realizando actividades que generen aglomeraciones, fiestas y no toman las medidas de protección (tapabocas, no lavado de manos)”, manifestó David Múnera.