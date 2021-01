Inicialmente el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno estaba proyectado para 15 años después de la firma del contrato, el cual tiene fecha de 31 de diciembre de 1998. Es decir, la TIR, pactada en 17,22% debía cumplirse en 2013, sin embargo mediante el otrosí No. 9 realizado ese mismo año, el tiempo se extendió.

De esta manera, según establece la Ley 105 de 1993, que constituye el estatuto marco del transporte, el tránsito y la infraestructura vial, los peajes se instalan cuando se utiliza el mecanismo de obras por concesión, con el fin de que el particular recupere la inversión hecha a través del cobro de los peajes o contribuciones de valorización.

Mientras ciudadanos, el alcalde y miembros del Comité Antipeajes de Cartagena exigen levantar las talanqueras y suspender el cobro, desde la Concesión Vial insisten en que la TIR aún no se ha cumplido y el contrato sigue vigente.

¿Qué dijo la Contraloría General?

La CGR, tras su llegada a Cartagena en febrero de 2020 para investigar el contrato de concesión de peajes, reveló el pasado 21 de enero un presunto daño patrimonial de $300 mil millones al determinar que la TIR se había cumplido en 2015, por lo que desde entonces el cobro se habría hecho de manera irregular.

“Para la Contraloría General, de conformidad con los soportes entregados del contrato de concesión que obran en los archivos de la Alcaldía y el Departamento de Valorización, así como los informes rendidos por Edurbe en desarrollo del contrato interadministrativo de supervisión o interventoría de la Concesión Vial, no se evidencia una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre su pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión. Tampoco se evidencia un análisis sobre su veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado” , estableció el ente de control en el comunicado.

¿A quienes vincularon al proceso?

Por el caso, fueron vinculados 7 exalcaldes de Cartagena (Eduardo Vizcaíno, Carlos Díaz, Alberto Barbosa, Judith Pinedo, Dionisio Vélez, Manuel Vicente Duque y Pedrito Pereira); 9 exdirectores del Departamento de Valorización Distrital; 10 exgerentes generales de Edurbe; otros 6 subdirectores de la misma entidad; los particulares Concesión Vial de Cartagena, Álvarez & Collins S.A. Gercon Ltda., KMC Ingenieros, Sedic S.A. y Operadora Vial de Colombia S.A.; y la compañía Mapre Seguros Generales de Colombia S.A. como tercero civilmente responsable.

En total hay 39 vinculados. (Lea: Estos son los 39 vinculados a la polémica de los peajes en Cartagena)

¿Qué se había dicho antes sobre el tema?

La polémica por la TIR de los peajes no es nueva. Tras varias denuncias de parte de veedores de la ciudad, la Contraloría Distrital entró a investigar y en 2017 emitió un informe diciendo que la TIR se había alcanzado en 2015, para ese entonces el presunto detrimento patrimonial era de $7.535 millones. Aún así, la Contraloría General consideró que a esa fecha aún faltaba un porcentaje por ejecutar. (Le puede interesar: Polémica por Tasa Interna de Retorno de peajes en Cartagena, de vieja data)

En 2018 la Fiscalía también se pronunció y tras un año de estudios dijeron que la TIR se había alcanzado en abril de 2016. Tras ello la Contraloría General volvió a ponerle la lupa al tema y en 2019 declaró la investigación de ‘impacto nacional’ para conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. En 2020, el equipo encargado llegó a Cartagena y la semana pasada se dieron a conocer los resultados.

¿Cómo se conformó el Comité Antipeajes en Cartagena?

El Comité Antipeajes, que puso en conocimiento de los entes de control las presuntas irregularidades en el contrato de peajes, se conformó legalmente ante la Registraduría en 2017, cuando se lanzó la consulta popular para eliminar los peajes de Cartagena, la cual finalmente no fue aprobada por la entidad al anular una gran cantidad de firmas recolectadas. (Lea: El frenón de la Registraduría al movimiento que busca eliminar peajes)

A pesar de ello el comité siguió instaurando acciones y convocando movilizaciones en contra de los peajes. El grupo es conformado por los ciudadanos Óscar Bonilla, Erick Urueta, Josué Loaiza, Fidian García, Juan Carlos Trespalacios, Cesareo Buj, Nausicrate Pérez, Nelly Alfaro y Ángel Barreto.

¿Qué otras polémicas han habido por los peajes de la ciudad?

En 2020 otra polémica de tinte político envolvió a los peajes. La excongresista Aida Merlano, tras ser capturada por las autoridades indicó que el empresario Julio Gerlein habría destinado más de $3.000 millones a una campaña en las elecciones atípicas de Cartagena de 2018 con el fin de continuar una concesión de la ciudad. Si bien Merlano nunca reveló cuál fue, veedurías alertaron de que podría tratarse de la concesión que maneja los peajes de Cartagena, ya que Gerlein es socio de ella.

A pesar de todo las declaraciones de Merlano aún no han sido comprobadas.

¿Está obligada la concesión a levantar las talanqueras?

Si bien los hallazgos de la Contraloría son preocupantes, en sí mismos no configuran una decisión o fallo que obligue a la Concesión Vial a suspender el cobro de los peajes.

¿Qué dice la Alcaldía?

Tras el comunicado de la Contraloría, el alcalde William Dau envió un oficio a la Concesión Vial pidiendo suspender el cobro con el fin de no continuar con el presunto detrimento patrimonial al Distrito. El mandatario ha apoyado las protestas que se han realizado en contra de los peajes e insiste en que deben levantarse las talanqueras. (Lea aquí: Tras informe de la Contraloría, alcalde Dau solicita suspender cobro de peajes)

¿Qué dice la concesión al respecto?

Tras la solicitud del alcalde y de otros sectores de suspender el cobro de los peajes, la Concesión Vial se pronunció alegando que la TIR hasta el momento no se ha cumplido y que de igual manera carecen de competencia legal para hacerlo, toda vez que hay un contrato que sigue vigente y no hay orden judicial o administrativa que así lo determine. (Lea: Concesión Vial no suspenderá cobro de peajes pese a solicitud de Dau)

¿Qué acciones se están realizando tras la noticia de la Contraloría?

Luego de que la Contraloría socializara los hallazgos, varios cartageneros se tomaron diversos puntos de los peajes de Cartagena para protestar y exigir el levantamiento de las talanqueras.

Además, varios miembros del Comité Antipeajes instauraron una tutela que ya fue admitida con el fin de que un juez ordene la suspensión del cobro de los peajes como medida transitoria mientras se surte el proceso de la Contraloría. (Le puede interesar: Admiten tutela que busca suspender el cobro de peajes internos en Cartagena)

¿Qué viene ahora en el proceso?

Tras la notificación a todos los vinculados, la Contraloría procederá a recibir sus versiones libres en garantía del debido proceso y al derecho a la defensa.

También el órgano de control deberá verificar el costo de las obras iniciales y complementarias así como los gastos de operación de la concesión.

¿Es el fin de los peajes en Cartagena?

Para determinar si se desmontan o no los peajes en medio del proceso que adelanta la Contraloría debe haber un fallo que así lo indique. De todas maneras, cabe recordar que sigue vigente la Asociación Público Privada (APP) Corredor Portuario o Quinta Avenida de Manga, la cual fue adjudicada en 2019 y que prolongaría la permanencia de los peajes en Cartagena por 30 años más.

Sin embargo, a la fecha el alcalde William Dau no ha firmado para que se inicien las obras.