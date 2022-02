El 69% de los encuestados afirmó que se encontraba completamente vacunado contra el COVID, un 17% tenía el esquema incompleto y un 14% seguía sin vacunarse. “Si bien el porcentaje de vacunación es bueno, debería ser mucho mejor. Deberíamos estar en el 80% de vacunación o más. Especialmente porque somos una ciudad con muchas debilidades económicas, sanitarias y sociales. Preocupa aún más los argumentos sin sentido que dieron los encuestados para explicar por qué no se habían vacunado: creer que producían efectos adversos o que no son efectivas. Luego de miles de millones de dosis de vacunas puestas en todo el mundo no existe la menor duda de la eficacia, efectividad y seguridad de las vacunas”, concluyó.

Esta medición se realizó entre el 3 y el 25 de noviembre del 2021. Se realizaron 2.106 encuestas en las tres localidades de manera virtual, con una duración aproximada de 10 minutos.