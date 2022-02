En Cartagena se ha vuelto común que residentes de diferentes sectores cierren sus vías con talanqueras o cadenas para blindarse de la inseguridad, pese a que desde la Secretaría del Interior han advertido que esta práctica no está permitida. La instalación de reductores de velocidad que no cumplen con las especificaciones técnicas es otra de las prácticas de las comunidades para disminuir los índices delincuenciales. Líderes comunales han realizado un sinfín de plantones para exigirle al Distrito el aumento del pie de fuerza pública, que al parecer no ha tenido los resultados esperados. Este panorama fue evidenciado en la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Cartagena Cómo Vamos (CCV), que arrojó que el 70% de los encuestados no se siente seguro en su barrio y/o entorno. (Lea: Mototaxismo, el servicio informal con 61% de satisfacción en sus usuarios)

La percepción de inseguridad es un tema generalizado en la ciudad, ya que este índice aumentó ocho puntos en comparación con la medición de agosto del 2021 (71%). Es decir, el 79% de los cartageneros encuestados no confía en la seguridad en la Heroica. La encuesta reveló que el 82% de las mujeres encuestadas siente temor al transitar por la ciudad debido a hechos delictivos, frente a un 76% de los hombres que consideran que Cartagena es una urbe insegura. (También le puede interesar: El 96% de los ciudadanos requirió atención médica el último año: CCV)

La localidad que se sitúa en el primer lugar con una alta percepción de inseguridad es la Industrial y de la Bahía, con un 81%; seguido de la Virgen y Turística, con un 79%; y finalmente la Histórica y del Caribe Norte, con un 77%. Es decir, los barrios de estratos medios y bajos son los más afectados por el flagelo de la delincuencia, discriminados de la siguiente manera: 1 y 2, con un 79%; 3 y 4, con un 80%; y finalmente los estratos 5 y 6, con un 79%.