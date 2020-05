El 65% de los cartageneros vive en casa propia y el 90% está feliz con su vivienda

De acuerdo a los resultados de la encuesta las personas que aún no tienen casa propia es porque principalmente no tienen subsidios (34%), mientras que a un 29% le interesa comprar pero no le alcanza para la cuota inicial.

El panorama no varía mucho en la zona rural, que en este caso comprende a Tierra Bomba y Barú, donde también mostraron gran satisfacción con sus viviendas, 92% y 89% respectivamente, pero un 57% coincidió en que no han podido acceder a una casa propia porque no tienen para la cuota inicial, mientras que el 29% no tiene subsidio de vivienda.