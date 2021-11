Entre los resultados obtenidos se explica que la principal razón para no tener vivienda propia, con un 33%, es no contar con recursos monetarios fijos para pagar cuotas mensuales. Entretanto, el 30% de los encuestados dijo que no ha podido acceder a un subsidio, mientras que el 21% respondió que no tiene el dinero para pagar una cuota inicial.

Otro aspecto importante del informe es que el 51% de los ciudadanos está satisfecho con la calidad de la casa donde vive, sea propia o arrendada, mientras que el 24% se siente insatisfecho. Los más contentos con sus hogares son los habitantes de los estratos 5-6 (82%).