Sentí que la vida sin la droga es mejor, me di cuenta de que me destruía. Me miré al espejo antes y estaba demacrado, no era nada. Luego me miré otra vez, después de estar internado tres meses y dije: ¿qué estaba haciendo por mi vida? Ya llevo un año y siete meses rehabilitado, me he mantenido firme”, cuenta Eiber Edgardo Mendoza Montiel, mientras arma una caja de cartón para la Casa de Encuentro María Revive. Tiene 36 años y 14 de ellos habitó en las calles de Cartagena.

Eiber recuerda bien el momento en el que la droga consumió su vida, tenía 18 años. “Eso fue ahí mismo en el barrio, era un ambiente de droga y comencé a consumirla cuando tenía 17 años. Muchas veces me dejaban durmiendo afuera porque llegaba drogado, no les prestaba atención, si llegaba tarde no me abrían las puertas, entonces empecé a estar en la calle, eso fue como a los 20, 21 años”, continúa Eiber.

Estando en las calles se “rebuscaba” en el mercado de Bazurto, ayudaba a descargar las frutas, a veces reciclaba y a veces simplemente no hacía nada. De lo poco que conseguía lo usaba para la droga.

“No le prestaba atención a la comida, no comía, llegué a pesar 49/45 kilos. Muchas veces me tocó hurtar, me iba para las caletas, allá en La Esperanza o en La Quinta, me encerraba a consumir como tres o cuatro horas, luego salía a buscar otra cosa y regresaba nuevamente porque allá no fiaban”, narra mientras sonríe y mira con ilusión, como quien conquista un sueño.