Regresar a la presencialidad después de dos años de pandemia trajo consigo muchos retos. En el sector educativo un gran porcentaje de estudiantes tenía inconvenientes para el desarrollo de sus actividades académicas, mientras que otros no conocían físicamente a sus profesores ni compañeros de clases. Volver a las aulas causó sentimientos encontrados y en eso coinciden los docentes de las 205 sedes educativas del Distrito. Sin embargo, son conscientes que reencontrarse con los niños y jóvenes fue un privilegio. “Cuando mis estudiantes me vieron por primera vez, corrieron a abrazarme. Muchos no me conocían porque las interacciones que teníamos eran mediante la virtualidad”, contó Nurys Mendoza, docente de la Escuela Normal Superior.

A los retos de establecer protocolos de bioseguridad e impulsar el autocuidado se le sumó la atención de la salud mental en el sector educativo. Es por eso que ayer en la Institución Educativa Clemente Manuel Zabala, en el barrio Flor del Campo de Cartagena, se lanzó la campaña “Saludablemente”, que cuenta con el apoyo de USAID y la Alcaldía. En el evento los jóvenes conversaron con la influencer y sicóloga Mildre Cartagena sobre sus emociones y retos con el regreso a las clases presenciales. (Lea: Lanzan campaña de salud mental en Cartagena)