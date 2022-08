Edificio Aquarela, ¿un motel con la mejor vista de Cartagena?

Dos habitaciones, comedor americano, cocina integral y baños con porcelanato. Cuarto de servicio, un parqueadero y un balcón con vistas al Centro Histórico y al mar Caribe. Esas son algunas de las amenidades de un apartamento de 90 m² en un edificio con piscina en Bocagrande. Un sueño para muchos, pues su costo sobrepasa los mil millones de pesos. (Lea: “Nos abandonaron”: vecinos del edificio Aquarela viven su propio drama)

Sin embargo, a pocos kilómetros de allí, algunas personas disfrutan de las mismas vistas pero sin pagar un peso. Esa es la denuncia de muchos habitantes del barrio Torices que se quejan de la supuesta falta de vigilancia en el edificio Aquarela, lo que ha desatado que la edificación se haya convertido en “guarida de atracadores”.

Las obras en el predio llevan más de dos años suspendidas por pleitos relacionados con una posible violación del espacio público y patrimonio, al estar ubicado a pocos metros del Castillo San Felipe de Barajas. Un proceso que para muchos culminará con la demolición de la estructura.

Édgar Ocampo, vecino de la construcción, expuso que, además de un foco de insalubridad porque “la gente defeca y orina en ese lugar, y es un basurero satélite”, Aquarela es usado por ladrones como madriguera. “Yo he sido víctima de múltiples hurtos de rateros que entran y salen de esa construcción. Eso da por sentado que el edificio puede estar siendo usado para el consumo de drogas o para prácticas sexuales; sin embargo, de eso no tengo evidencias para asegurarlo. La torre tiene vigilancia privada, pero creo que no es suficiente o no es adecuada”, relató.

Por su parte, Mary Luz Moreno, residente del sector contiguo de El Espinal, develó que la percepción de inseguridad en la zona va in crescendo, pues hay mucha afluencia de habitantes de calle y supuestos invasores de la zona de Chambacú que, según denuncia, se meten a las casas a robar, hurtan cables de luz, redes de internet y tapas de alcantarillas y de contadores de gas.