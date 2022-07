Edificio Aquarela: cronología de un desastre

Ahora cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD finalmente adjudicó el contrato de consultoría para determinar el mecanismo para la demolición del edificio Aquarela, se hace necesario establecer la cadena de errores cometidos por la Alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Cultura y la misma Curaduría Urbana No.1, para que semejante esperpento siga atropellando el urbanismo de esta ciudad.

Cumpliendo con el viejo anhelo de varios promotores inmobiliarios de hacer vivienda de interés social (VIS), en cualquier parte de la ciudad de Cartagena, la Secretaria de Planeación Distrital expidió la famosa Circular de fecha 10 de diciembre de 2013, donde da vía libre a este despropósito urbanístico.

Con fundamento a esta circular, la Curaduría Urbana No.1 inicia el proceso de licenciamiento de la primera etapa del Proyecto Acuarela. Esta parte, consiste en varias torres de apartamentos para vivienda VIS, con 30 pisos de altura. Producto de esta actuación administrativa se expide la Resolución No. 0595 de 28 de diciembre de 2015, donde se autoriza licencia de construcción en la modalidad obra nueva a la sociedad Inmobiliaria CHAL S.A.S.

No obstante que, el citado proyecto se encuentra en del área de influencia del Centro Histórico, de acuerdo al artículo 471 del Plan de Ordenamiento Territorial-POT y su referencia cartográfica, el plano PFU 4/5, y dentro del cono visual del Monumento Nacional, Castillo de San Felipe de Barajas, el Instituto de Patrimonio y Cultura del Distrito-IPCC ante un proyecto de esta magnitud y altura no tuvo en cuenta el principio constitucional de precaución, tratándose de bienes de interés cultural-BIC y expidió el oficio IPC-OFI-0000652-2015, de fecha 4 de mayo de 2015, donde certificó que el predio no se encontraba en el área de influencia del Castillo de San Felipe.

No nos explicamos cómo se expidió esta certificación si el secretario técnico del IPCC, en declaraciones dadas a este medio el día 18 de abril de 2016, expresó:

“Según lo que conocemos hasta ahora, por tratarse de cinco torres de 30 pisos, suponemos que van a ser unos edificios muy altos, eso es una muralla que desde el Centro nos taparía la vista al Castillo; sin embargo, yo creería que en este momento eso se puede ajustar porque las obras no han iniciado”.

Alfonso Cabrera además indica que preliminarmente se estableció que solo un sector del total del lote destinado al proyecto tocaría los 200 metros área de influencia del Castillo, es decir, que solo esa parte del proyecto es sobre la que se debería buscar un punto conciliatorio en aras de modificarse.

“En ese punto que toca el área de influencia podría ubicarse el parqueadero o las piscinas del proyecto. Este ejercicio se ha hecho en barrios como Manga, donde se han generado situaciones similares. Los propietarios de esta obra tienen la solución, pero tienen que venir a consultarnos”, precisó el funcionario.

Esta es una confesión simple de cómo se ha destruido el patrimonio en la ciudad. El funcionario Cabrera reconoció que el proyecto constituiría una muralla visual que impediría la vista al Castillo, estableciendo que la afectación patrimonial es un asunto meramente geográfico y no predial. Basta trazar una línea recta del BIC hasta el lugar donde se pretende hacer una construcción para saber hasta dónde llega la afectación: si el metraje obligatorio de distancia al BIC, toca parte del predio, no se afecta todo. Entonces, como la limitante es altura, allí se colocan las amenidades. ¡Qué locura! Cómo hacer esta interpretación tan nefasta para la protección del patrimonio, a sabiendas que lo que se afecta es toda la referencia catastral del predio. Por cuenta del IPCC, hoy tuviéramos todo ese adefesio erguido como símbolo de nuestra vergüenza y la condición de Patrimonio de la Humanidad, perdida por decisión de la UNESCO.

Posteriormente, este Instituto se percata de su error y mediante oficio IPC-OFI-0001277-2016, dirigido al Ministerio de Cultura, solicitó su intervención.

El Ministerio de Cultura, a través de su División de Patrimonio, comienza a dar palos de ciegos al tratar de modificar las normas patrimoniales para frenar el desarrollo de la construcción del proyecto Aquarela, pero finalmente opta por la vía judicial.

Mediante acción popular iniciada por Mincultura, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante auto de fecha 6 de diciembre de 2017, decreta la medida cautelar de suspensión de la Resolución No. 0595 de 28 de diciembre de 2015, donde se autoriza licencia de construcción en la modalidad, obra nueva, a la sociedad, Inmobiliaria CHAL S.A.S y las demás licencias urbanísticas constitutivas del proyecto.

Esta medida cautelar fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante proveído del 6 de abril de 2018.

Debe resaltarse en esta parte que la citada medida cautelar en ningún momento ordena la demolición de las obras construidas, sino que, se limita, únicamente a suspenderlas, con fundamento en el principio constitucional de precaución que se debe tener frente a una violación urbanística de un BIC. El fondo de lo discutido en la acción popular ya comentada, hasta la fecha, no ha sido resuelto por el juzgado que lleva el caso.

La orden de demolición de parte de lo construido en el proyecto Aquarela surge de un proceso policivo de restitución del espacio público, llevado a cabo por la Inspección de Policía de la Unidad Comunera y de Gobierno No. 2 del Distrito de Cartagena que, a través de la Resolución 001 de octubre de 2018, confirmada mediante Resolución No. 7589 emitida por la Secretaría del Interior y Convivencia, declaró como infractora del orden urbanístico a la Promotora Calle 47 SAS, constructora del Aquarela, por violar las normas establecidas en el artículo 135, numerales 3 y 8 del Código Nacional de Policía, conminándola a restituir 619,59 metros cuadrados del espacio público invadido.

El gran problema de esta medida policiva es que, tanto la Secretaría de Planeación Distrital, que realizó las experticias técnicas, como la Inspección de Policía que profirió la medida de restitución del espacio Público, se equivocaron por las siguientes razones: la torre construida, en su primera planta, ocupa sobre la calle 35, 13.6 M2 del antejardín, y sobre la carrera 17, 18.59 M2, para un total de área ocupada de antejardín en el primer piso de 32.19 M2. Pero, de manera extraña, un organismo tan especializado como Planeación Distrital consideró que esta misma situación se predicaba de todos los pisos construidos hasta el momento. Entonces, lo que hizo fue multiplicar los 32.19 M2 del espacio público invadido en la primera planta por el número de pisos construidos, dando como resultado un total de 619,59 M2, atropellando con su actuar lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, en su artículo 227, que dispone:

VOLADIZOS: “En todas las zonas, salvo que exista norma expresa en contrario, será permitida la construcción de voladizos que cumplan con las siguientes disposiciones: Los voladizos de fachadas o sobre vías públicas, deberán proyectarse de manera que se asegure, en lo posible una solución de continuidad con los edificios adyacentes y sobre las vías públicas la altura mínima será de dos con cincuenta (2.50) metros” ...

Quiere esto decir que la prohibición para construir en el espacio público, en este caso, antejardín (franja de terreno privado entre el andén del sistema vial y la línea de paramento de una edificación), solo se predica del primer piso, porque a partir del segundo, se puede construir en voladizo, como si fuese una visera, cumpliendo con una altura mínima de 2.50 metros.

Creemos que la decisión tomada por la Administración distrital para demoler toda la torre construida en el proyecto Aquarela, está totalmente viciada y le puede costar al erario una fortuna.

De la única forma posible que, a través de la restitución del espacio público invadido por la construcción del edificio Aquarela, se pueda obtener su demolición, es demostrando de manera inequívoca que la demolición en el antejardín, en la primera planta del edificio de 13.6 M2 sobre la calle 35 y de 18.59M2 sobre la carrera 1, haga a la totalidad del edificio una estructura inviable.

Esta oportunidad se ha dilapidado, no teniendo en cuenta lo recomendado por la Sociedad de Ingenieros de Colombia, mediante concepto de 27/05/2020, donde afirma que el proyecto Aquarela no cumple con el Reglamento Sismo Resistente, NSR-10, en los ítems de: derivas y rigidez, placas, cimentación y muros estructurales.

Esto ameritaba la apertura de un nuevo proceso policivo por violación al orden urbanístico que hubiese dado con la orden de demolición de todo lo construido.

Sin duda alguna, el edifico Aquarela será demolido, pero el Distrito y todos los cartageneros y cartageneras pagaremos el valor astronómico de su indemnización.