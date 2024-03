“Ecopetrol debe buscar que esos $200 mil millones se queden en la UdeC”: Petro

Durante su habitual recorrido por el país al que ha denominado el “Gobierno con el pueblo” y que en esta oportunidad llegó hasta Mompox (Bolívar), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó la controversia relacionada con una deuda que tiene la Universidad de Cartagena (UdeC) con la empresa Ecopetrol. Lea: Petro ordena preparar cobro de valorización en Bocagrande por obras del Dique

El presidente Petro habló del caso e incluso mencionó el gobierno del expresidente Iván Duque. “Ecopetrol en los años que han pasado de los amigos de Duque hizo un negocio con la Universidad de Cartagena, no de sé qué ni por qué, y se metieron en un lío judicial por el contrato. Un magistrado falló, supongo que en derecho, y este dice que la universidad le debe pagar $200 mil millones a Ecopetrol por una de esas estampillas que siempre se aprueban, no sé que pasó. Es decir, ahora es al revés, la educación le tiene que pagar $200 mil millones al petróleo”, indicó. Lea: Petro tildó de ‘antidemocrático’ el nombramiento de nuevo rector de la UNAL

De igual forma, el mandatario hizo una sugerencia a Ecopetrol en cuando la resolución del caso, teniendo en cuenta que le institución podría irse a la quiebra ante tal deuda.

“Yo lo que sugiero es que Ecopetrol debe buscar el camino para que esos $200 mil millones se queden en la UdeC. Hay que encontrar una solución, porque si no todo lo que hablamos es carreta, lo que vamos es a matar la Universidad de Cartagena... con esa platica la matamos. Este es un tema del orden regional, pero también nacional. Hay que buscar una salida y la salida no es que Ecopetrol se enriquezca con la universidad, esa no es”, manifestó Petro.