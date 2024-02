Duras críticas a la Creg por altas tarifas de la luz en el Caribe

Vergara publicó en su cuenta de Instagram: “En el inicio de sesiones 2024, desde el Congreso, la bancada de la costa Caribe alzó la voz por nuestra gente. La costa Caribe en general padece las injusticias económicas de las empresas de energía que iniciaron como un remedio, y ahora son peor que la enfermedad. Pero también la alzamos por el abandono de la Creg que no se ha sumado como debe ser a esta gran cruzada del Caribe, liderada por nuestro gobernador Yamil Arana y nuestro alcalde Dumek Turbay, demostrando el poco compromiso con la gente de la costa”. Le puede interesar: Expectativa en el Caribe colombiano tras cumbre de tarifas justas

En esa misma línea, el congresista Wadith Manzur invitó a ponerse la camiseta por el debate que se debe hacer para ejercer control político al servicio de energía en la costa: “El Gobierno tiene que asumir los costos de las perdidas no técnicas y los costos de opción tarifaria”, expuso.

Cabe mencionar que en la pasada Cumbre Regional de Tarifas Justas, el gobernador de Bolívar hizo una petición al Gobierno nacional, expresando en su momento: “Estamos buscando tarifas justas para nuestra gente y acabar ese cuentecito de que la gente no come por pagar el servicio. Estamos preocupados por las pérdidas que se han ido incrementando un 500% y eso es lo que realmente ha encarecido el costo en las tarifas de energía en nuestra región Caribe. Le hemos pedido al Gobierno nacional que asuma el liderazgo en este sentido y que motive a las comercializadoras de energía que inicien planes para disminuir estas pérdidas que está presentado el sistema”. Lea también: Gobierno Petro, gran ausente en la cruzada de tarifas justas en el Caribe

Ante lo expuesto en el Congreso de la República, El Universal contactó a la congresista Angela Vergara, quien expuso: “Como representante a la Cámara por el Partido Conservador, junto con toda la bancada Caribe, elevamos la voz en el Congreso de la República en defensa de tarifas justas en el Caribe colombiano. Es imperativo que el Gobierno nacional y la Creg presten atención a esta región, la cual ha sido duramente afectada por injusticias económicas”.

Y siguió: “Hago un llamado urgente a las empresas de energía en el Caribe, Air-e y Afinia, para que las pérdidas no técnicas no recaigan en los hombros de los habitantes de nuestra costa. No podemos permitir que nuestros ciudadanos se vean obligados a elegir entre alimentarse o pagar la luz. Le seguimos pidiendo al presidente Gustavo Petro que ponga su mirada y su corazón en la costa. Es hora de que se priorice el bienestar de la gente y se ponga fin a esta situación injusta”.

En esa misma línea, habló desde al ámbito político aseverando: “Defendemos incansablemente los intereses de nuestra comunidad y trabajamos en la búsqueda de soluciones que garanticen un acceso equitativo y asequible a los servicios básicos para todos los habitantes de la región Caribe”.

Concluyó su intervención como ciudadana afirmando: “Seguiré apoyando la iniciativa del apagón por la justicia, liderada por Asomanga y Asobocala, comunidades que pacíficamente protestan apagando todo a las 7:30 p. m. algunos días. Juntos, podemos y debemos lograr un cambio significativo que mejore la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Esto sin duda nos afecta a todos”.