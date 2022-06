Duque habló sobre el equipo de empalme, elecciones y Dau

Posible suspensión de Dau

Y continuó: “Tengo que decirlo: he trabajado muy bien con el alcalde Dau. Trabajé también de manera eficaz con Pedrito Pereira, he trabajado con el gobernador Vicente Blel y trabajé con el exgobernador Dumek Turbay. (...) Mi orientación siempre ha sido dejarles proyectos y obras de impacto a esta comunidad”.

“Buscaremos al mejor perfil, que no venga con agendas preconcebidas y que atienda ese llamado durante el tiempo que la justicia lo requiera”, precisó.

Orden público

A pocos días de la contienda electoral y tras la evidente polarización política que vive el país, el presidente Duque respondió a los temores que tiene la ciudadanía sobre qué sucederá tras los resultados de las elecciones presidenciales. Lea aquí: Gobierno de Iván Duque ya definió equipo de empalme

“Creo que la democracia del mundo está amenazada y, si no nos damos cuenta, nos podemos llegar a equivocar, porque la democracia es como la salud: cuando la tenemos, no la valoramos. Nos sentimos bien y abusamos del cuerpo, del trago, de la comida y de no dormir, pero cuando la salud empieza a pasar factura, ahí sí salimos a reclamar, ahí sí queremos cambiar todos los hábitos”, manifestó.

Y cuestionó: “¿Por qué tiene que ser la violencia lo que se detone después de una elección? ¿Hay alguno de los candidatos que no esté dispuesto a aceptar el veredicto popular, o sea, que el único veredicto que aceptan es el de la victoria? Eso no es democracia”. El presidente recalcó que en las urnas “se va a pronunciar el pueblo, hay observadores internacionales y un sistema electoral”. “Entonces, ¿salen los resultados y van a salir a desconocerlos y a incitar a la violencia? ¿Para qué están aspirando a la Presidencia de la República, para que cuando les convengan los resultados ahí sí funjan de estadistas y cuando no salgan a incendiar al país?”, dijo. Duque pidió a los candidatos presidenciales que respeten los resultados de las votaciones del domingo.