Duque criticó poner más impuestos a “quienes tiene la capacidad de invertir”

En la clausura del quinto Congreso Internacional de Seguridad que se realizó en el hotel Hilton de Cartagena, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que es el mandatario que valora la seguridad privada.

“Para mí es un honor acompañarlos y decirle que con agrado me pueden considerar para hoy y para siempre con no el presidente del gremio de la seguridad privada. Los he querido, los he valorado y con ustedes he visto esa encarnación del espíritu empresarial del país, creo en la empresa y seré defensor de la empresa como pieza angular de la sociedad”, dijo Iván Duque, presidente de Colombia.

Duque pidió preservar la democracia en el país, le hizo un llamado a los gremios a que no se deben callar por temor a recibir retaliaciones.

“Cuando el sector empieza a dudar que si se expresa respecto a algo, ese día estamos perdiendo la democracia. El día en que un gremio no pueda decir abiertamente lo que le gusta, estamos perdiendo la democracia. El día que la empresa no diga lo que cree porque los van a retaliar, estamos perdiendo la democracia. Hay que defender la libre expresión. Nunca se debe utilizar el Estado para ejercen la libertad económica en nuestra sociedad”, indicó.

El mandatario aseguró que desde el primer día se su gobierno se propusieron trabajar por el desarrollo y bienestar de las empresas. Se refirió a la creación de las riquezas y la creación de impuestos.

“Le dijimos a las empresas que trabajaríamos por su desarrollo y por su bienestar; lo hicimos tomando decisiones contrarias a la de muchos técnicos que han creído que las riquezas se distribuyen poniéndole más impuestos a quienes tienen la capacidad de invertir, fórmula fallida”.

En el encuentro el mandatario fue condecorado con la ‘Gran Cruz de Confevip’ por proteger la democracia y el excelente manejo de la pandemia. El presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada invitó al mandatario a que sea parte de dicha entidad como miembro honorario.