Drama en La María: familias en alto riesgo de perder sus casas

A una inestabilidad del terreno atribuyen la emergencia registrada en el barrio La María, donde una familia perdió parte de su humilde vivienda.

Sucedió este lunes 19 de septiembre al finalizar la calle 43 casi en las faldas de la Popa, cuando de forma repentina se desplomó una especie de muro de contención, que cayó sobre el techo de la casa destruyendo parte de la infraestructura y enseres.

Yamiris Jiménez había salido junto con su esposo a trabajar cuando ocurrió el desplome, sin embargo, en la vivienda quedó durmiendo el hijo de ambos, de 19 años, quien por fortuna no resultó lesionado.

“Eso cayó en la casa mía, me destruyó el cuarto y me partió la cama. Todo se me mojó, hay barro por todas partes, todavía estamos sacando lodo. El hijo mío duerme en el mismo cuarto, gracias a Dios hasta la cama de él no llegó el muro ni la pared. Aquí no ha venido nadie a darnos ayuda, solo llegaron los Bomberos, les pedimos a las autoridades que nos den la mano en este momento de angustia”, sostuvo Jiménez, de 52 años.