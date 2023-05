Drama de cartageneros por cambios para aplicar al subsidio de ‘Mi Casa Ya’

El sueño de tener vivienda propia se ha convertido en una completa pesadilla para miles de colombianos que empezaron a materializar ese deseo en el Gobierno del presidente Iván Duque, mediante el programa ‘Mi Casa Ya’; no obstante, al posesionarse Gustavo Petro, como nuevo mandatario del país, las condiciones cambiaron y el tormento para los compradores inició. Lea: Gobierno autorizó nuevos subsidios de Mi Casa Ya, sepa cómo inscribirse

Y continuó: “Para este año el Gobierno lo que hizo fue tratar de priorizar a las familias y se establecieron algunos criterios que antes no estaban, entre esos está el Sisbén con un puntaje especifico. En estos momentos hay mucha gente que está escriturada y pendiente por desembolsos y le están cobrando intereses de subrogación porque no se han hecho los desembolsos. Muchas familias deben hasta $10 millones por esos intereses, aparte de eso no hay tasa frech”.

En Bolívar

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), capítulo Bolívar, informaron que en este departamento hay 7 mil subsidios pendientes por aplicar. “Nosotros como Camacol a nivel nacional nunca estuvimos de acuerdo que ese requisito del Sisbén se exigiera, ya que no es equitativo en todas las regiones del país. Alguien con un puntaje bajo no va a tener los ingresos para tener el cierre financiero para su subsidio”, informó Angélica Salas, directora de Camacol Bolívar.