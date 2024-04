Dos bongas a punto de colapsar tienen en jaque a los vecinos en San Pedro

La mujer añadió que dicho peligro no es solo para los vecinos sino para la ciudadanía en general, ya que por ser una zona céntrica, cercano al sector El Amparo, son muchas las personas que frecuentan las calles internas del barrio y en especial esa vía principal. Lea: En fotos: así fue como desaparecieron estos árboles del Pie de la Popa

El EPA realizó un estudio en septiembre y posteriormente autorizó retirar las bongas, pero no se ha tomado ninguna acción definitiva al respecto.

“Desde septiembre del año pasado estamos en ese proceso de comunicación con el EPA Cartagena y con la Oficina de Gestión del Riesgo, quienes han reconocido el deterioro de las estructuras y el peligro de su posible caída, pero lamentablemente no se ha resuelto nada. De nada nos sirve que reconozcan el riesgo y acepten que es verdad que se pueden caer y no hagan nada al respecto. Incluso ellos volvieron antes de la Semana Santa, tomaron nuevas fotos y se fueron, y hasta ahora no nos han dicho cuál va ser el procedimiento ni cuándo lo harán”, señaló Zakzuk. Lea: Bonga amenaza con desplomarse en San Pedro