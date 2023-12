Dos años después el tanque sigue en riesgo, igual que 150 familias alrededor

Es por ello que, cansados de no ver soluciones, los residentes anunciaron un nuevo bloqueo en la Transversal Barú para llamar la atención de la Alcaldía. Dijeron que lo harán este martes 5 de diciembre desde tempranas horas, paralizando así el tráfico vehicular desde Cartagena hacia la península de Barú y viceversa.

En octubre del año 2021, El Universal informó sobre la situación de riesgo que atraviesan estas dos veredas de Pasacaballos, no obstante, a pesar de las advertencias y la gravedad de la situación, la comunidad denuncia la falta de acciones concretas por parte de las autoridades distritales.

Este bloqueo se sumaría a uno anterior realizado en diciembre de 2022, reflejando la creciente frustración de estas comunidades por las promesas incumplidas y la continua negligencia de las autoridades para abordar de manera efectiva y coordinada la problemática que los aqueja. Lea: Bloqueo en Pasacaballos dificulta el tránsito vehicular hacia Barú

En recientes declaraciones, la edilesa Arinda Gándara, presidenta de la Junta Administradora Local 3, mostró su preocupación por la situación, asegurando que ya se había entablado el compromiso de intervenir el tanque elevado, pero todo quedó palabras.

“Los secretarios de Infraestructura y Planeación quedaron comprometidos en desarrollar los estudios pertinentes y la ejecución de la obra, que se presupuestó en $840 millones, e incluso manifestaron que no era necesario tocar el Fondo de Desarrollo Local de la Localidad Tres porque la administración central contaba con los recursos, pero hasta la fecha no se ha hecho nada, ni se conocen los estudios de infraestructura y planeación”, manifestó Gándara. Lea: Ultimátum en Mandela: “Si no reanudan las obras en el hospital, bloquearemos”

Sobre esta situación, el secretario de Infraestructura del Distrito, Luis Villadiego, respondió a El Universal que “se hicieron todas las gestiones para poder llevar a cabo la ejecución de las obras de contención en Bajo del Tigre; sin embargo, no fue posible llevar a cabo el proceso de selección por temas de la vigencia fiscal y la imposibilidad de tener vigencias futuras para la ejecución de los trabajos debido al cambio de administración”.

Villadiego añadió que: “En estos momentos este proyecto ya se encuentra formulado y estructurado para que una vez haya presupuesto, y con la voluntad del nuevo Gobierno, se pueda adelantar una selección abreviada de menor cuantía que adjudique estas obras.

Pero desde el Distrito no es posible adelantar la contratación en este año. Se debe garantizar el tiempo de estructuración, contratación, perfeccionamiento de contratos y ejecución”.