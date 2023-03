Dos ancianos murieron de hambre y luchan para que no vuelva a pasar

Ana Dolores Agualimpia, líder de comedor comunitario.

Sobre los alimentos que entrega, Ana manifestó: “Son gratis. A los adultos mayores los hago que me colaboren con $700 si los tienen, pero no los obligo, porque del Banco de Alimentos me viene arroz y granos, pero no proteínas, entonces con lo que puedo conseguir de rifas y cosas que vendo y con los $700 de ellos, les hago pollo, salchichón, empanadas, jugos. Me ayudo con eso porque no recibo ayuda de nadie más”.

Pese a que mantener el comedor comunitario implica una lucha constante, para esta adulta mayor dar de comer a 40 “amigos” no es ninguna cruz.

“Siempre he tenido en mi corazón el sentir de ayudar. Siempre digo que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo soy pobre, pero hay personas que son más pobres porque no tienen el alcance que tengo yo para trabajar y ayudar a otras personas”, expresó Ana. Para contactarla y apoyar su comedor comunitario está disponible el teléfono celular 311665 2094.

Así se rebusca

Cuando no está atendiendo el comedor de adultos mayores, Ana se pone a trabajar en casa. “Cuando ellos se van, o los días que no vienen, me quedo trabajando. Hago postres, galletas y tortas, las echo en una canasta y salgo a venderlas cuando baja el sol. También las mando a vender a tiendas, una de mis hijas trabaja en una empresa a donde las lleva y así, siempre me voy ayudando”.