Dorina Hernández logra acuerdo con MinTransporte para transporte en Bolívar

La Representante a la Cámara, Dorina Hernández Palomino, se unió al viceministro de Transporte Eduardo Enrique Maya y al delegado de Tránsito y Transporte de la Superintendencia de Transporte, Oscar Espinosa González, para abordar los desafíos del transporte público en Santa Rosa de Lima Magangué y Maríalabaja.

Según transportadores del servicio público intermunicipal de pasajeros, se han quejado de la falta de cooperación de los empresarios en el proceso de obtención de la tarjeta de operación, especialmente en el ámbito intermunicipal, el transporte urbano y el servicio informal prestado en vehículos no homologados por el ministerio.

En un esfuerzo conjunto entre representantes del ejecutivo y el legislativo, se acordó la creación de mesas de trabajo con los transportistas para resolver las diferencias y encontrar soluciones que mejoren la calidad del servicio público de pasajeros por carreteras.

“La reunión se motiva porque hay muchos problemas con los transportadores municipales, donde la mayoría, en Santa Rosa, son empresas de mujeres.

El servicio se regular por orden del Ministerio de Transportes, por la empresa en particular, pero estas empresas no tienen vehículos, si no que cumplen el servicio con buses de Santa Rosa, y abandonaron la ruta porque no les dan planillas ni permiso”; mencionó la congresista.

Y continuó: “el compromiso fue adelantar una reunión con el director de Tránsito y Transporte el lunes, y luego reencontrarse con las mujeres dueñas de los buses y plantear una solución para Santa Rosa”.