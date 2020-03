Dones de Misericordia: Un lugar para las segundas oportunidades

3. Manolo hace rato superó los 60 años. En su juventud trabajó como guía turístico en el Centro Histórico, por lo que sus habilidades bilingües no son cuestionables. Sin embargo, el caer en la droga truncó su vida. Se alejó de su familia y vivió largo tiempo en las calles. Hace seis meses llegó al Hogar de los Dones, un sitio para abuelitos en estado de abandono. Allí, da clases de inglés a los niños que también acoge la Fundación. “Acá me siento útil”, dice.

“En realidad yo no empecé, lo que quería era apoyar. Yo era una abogada de oficina, tenía a mis niños chiquitos, pero hay un tiempo en que te das cuenta de que el momento no es cuando tú quieras, es que simplemente ya no puedes seguir siendo cómplice de todo lo que estás viendo: pobreza, niños sin entusiasmo por la educación, en la calle, desescolarizados, susceptibles a las drogas y al maltrato”, dice Arlena.

Fue así como un día cogió una lancha y llegó a Tierrabomba, una población que en la que en ese entonces abundaban los niños en condición de vulnerabilidad. “Crucé y empecé con 30 niños hablando sobre el respeto por el cuerpo, luego esos niños se convirtieron en 500”, asegura.

Sin embargo, tras conocer sus realidades se dio cuenta de que lo que realmente necesitaban los menores era un internado, ya que muchos provenían de familias disfuncionales. Fue así que hace cinco años abrió un internado en Ternera que posteriormente se mudó a Turbaco, donde ya lleva dos años trabajando.

Así las cosas, la Fundación Dones de Misericordia cuenta con tres programas: el Kiosko de los Dones en Tierrabomba, el Hogar de los Dones para adultos mayores, y la Casa de los Dones, un internado para menores en situación de vulnerabilidad.

El Kiosko

El Kiosko de los Dones fue la primera iniciativa de la Fundación Dones de Misericordia ante toda la pobreza y las condiciones en las que se encontraban cientos de niños en la isla de Tierrabomba. Allí más de 500 niños reciben atención integral con el fin de empoderarlos y ayudarlos a salir de sus condiciones de pobreza extrema.

“Nosotros trabajamos los sábados con una jornada complementaria para hacerles refuerzo escolar, porque allá solo el 0,2% accedía a programas técnicos y universitarios. Entonces les reforzamos en matemáticas y comprensión de lectura, porque aún cuando se graduaban no tenían las competencias. Los profesores decían que los niños no iban al colegio, los padres no les prestaban atención... Ya llevamos 15 años en esto y hemos sacado niños que están estudiando derecho, trabajo social, biología marina, etc”.

Según Arlena, estos mismos niños ya están liderando los trabajos de los sábados. Asimismo cuentan con un coro que se presenta en diferentes escenarios, cuatro categorías de béisbol con promesas de Grandes Ligas, equipos de fútbol y también de tenis.