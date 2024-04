Distrito se reunió con actores de playa afectados por obras costeras

El Alcalde destacó la importancia de hacer llegar las preocupaciones hasta la Oficina de la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá, y expresó su disposición para asumir responsabilidades adicionales si fuera necesario. Lea: Protección Costera: Dumek pide a sus funcionarios no volver sin respuestas de Petro

“Ustedes lo escucharon, dimos la instrucción a la Secretaría de Turismo y Valorización Distrital de llegar hasta Bogotá, hasta la Oficina de la Unidad de Gestión de Riesgo, hicimos llegar las preocupaciones y lo único que me queda es que hay una preocupación del nuevo Director, aún así no están presentes, no hay presencia de ellos. Si a la Alcaldía le toca hacer un esfuerzo y tener una responsabilidad que no tenía, va a hacer ese esfuerzo y va a tener la responsabilidad total si es necesario”, apuntó el alcalde.