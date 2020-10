“Van a haber restricciones porque esos días no podemos permitir que los niños salgan a tener contacto a los centros comerciales, visitar casas ni urbanizaciones, creo que eso hay que limitarlo porque tenemos que cuidar a los niños y niñas de Cartagena. De poder salir, podrán hacerlo, pero no vamos a permitir que haya caravanas para pedir dulces porque ese contacto con otras personas puede traer consecuencias en medio de todo lo que estamos viviendo”, explicó el secretario del Interior, David Múnera. (Lea aquí: Alcaldes y gobernadores podrán decretar restricciones a la movilidad en Halloween)

“Hacemos un invitación a los padres de familia y a todos los cartageneros en general a que mantengan el uso de tapabocas, el porte de gel antibacterial y el lavado de manos, que no lo podemos abandonar porque todavía el virus sigue rondando y un descuido por cualquier circunstancia nos puede conducir al rebrote y a tomar medidas estrictas como las que tocó asumir en el pasado. Queremos tomar esas medidas no para que los niños no disfruten sino porque si no nos cuidamos pueden haber consecuencias más graves de las que hoy tenemos por la pandemia”, manifestó el secretario.

Las recomendaciones del Gobierno

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social también se emitió una circular conjunta a alcaldes y gobernadores de todo el país para adoptar las medidas necesarias para esta celebración.

“Estamos en un momento muy especial porque estamos bajando la curva epidémica, es una disminución consistente, pero todavía muy frágil. De manera que no estamos en este momento para jugar con candela y nos toca ser muy juiciosos y responsables. Las eventualidades del Halloween y otras fiestas nos pueden generar problemas muy severos”, indicó el ministro de Salud Fernando Ruiz. (Puede leer: No habrá recorridos para pedir dulces: Minsalud sobre Halloween)

Por este motivo las principales directrices para esta fecha según el Ministerio son:

- Celebración de la fecha en el hogar con el núcleo familiar.

- Evitar contacto intergeneracional.

- No hacer rondas por las casas para pedir dulces.

- Mantener el distanciamiento físico.

- Usar el tapabocas.

- Mantener el constante lavado de manos.

- Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

- Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo desechable al toser.

- Quedarse en casa si se presenta fiebre o dificultad para respirar.