No obstante, según Dau, Seidel en conjunto con el secretario Técnico de Conciliación, Nayib Alberto Tapia, en vez de presentar el acta de la conciliación, presentaron una certificación hecha por Tapia en donde aseguraron que el comité aprobó la transacción, cuando en realidad no fue así.

El mandatario asegura que “el comité lo que dijo es que ese era un asunto que no lo iba a resolver el comité, que lo resolvieran la secretaria General y la Oficina Jurídica, y que ellos verían si se pagaba o no se pagaba. Pero ellos mintieron, no aportaron el acta del comité, elaboraron una certificación hecha por el secretario Técnico, lo que certificó este señor, Nayib Alberto Tapia, es totalmente falso, lo dijo a sabiendas, con dolo, que no era cierto”.

El alcalde remató diciendo que, al firmar ese documento, la exsecretaria general incurrió en varios delitos y que la actuación de ambos fue “de mala fe y descarada”.

“Eso es un delito, Martha Seidel cometió varios delitos, múltiples delitos al firmar este documento. Ella decía que tenía una autorización del alcalde Pedrito Pereira para pagar todo lo que tenía que ver con servicios públicos, pero esto era algo ajeno a la prestación del servicio de acueducto (...) la posible delincuenta Martha Seidel y el posible delincuente Nayib Alberto Tapia hicieron un tumbe y esto fue de mala fe y descarado”, terminó el alcalde.