La Secretaría de Educación Distrital ha entregado más de 5.200 kits escolares a igual número de estudiantes de las escuelas públicas de Cartagena para que continúen con su trabajo académico en casa, de la mano de sus docentes y padres de familia.

La secretaría de Educación, Olga Acosta Amel, elogió la gran solidaridad de las empresas, grandes y pequeñas, locales y nacionales para con las niñas, niños y jóvenes de Cartagena.

“La confianza en el gobierno Distrital se ha reflejado en estas grandes donaciones del sector privado, porque saben que las ayudas están llegando a donde tienen que llegar: nuestros niños y niñas. Estas alianzas entre el sector público y privado son fundamentales para sacar adelante la educación”, comentó Acosta Amel.

La funcionaria sostuvo que cuando se entrega un kit escolar, la felicidad no tiene precio. “La sonrisa de un niño, de una madre de familia, no tiene precio. Estos kits en medio de la pandemia también es una manera de agradecerles a ellos por su heroísmo, por resistir y sacar adelante sus estudios pese a la emergencia sanitaria”, indicó, agregando que gracias al Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, SIMAT, se garantiza que no haya duplicidad en la entrega del kit escolar, ya que se puede identificar qué niña o niño recibió la ayuda en cada escuela.

La entrega más reciente se hizo en la Institución Educativa Perpetuo Socorro, en el barrio Líbano. Allí, la secretaria de Educación y la gestora social del Distrito, María Angélica Klee, entregaron al rector José María Lara 70 kits escolares para de grado Transición, los cuales fueron donados por el banco Davivienda y Café del Mar.