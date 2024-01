Diseñador de obras costeras se refirió a la petición de modificar el proyecto

La críticas sobre la efectividad del macroproyecto de Protección Costera surgieron a finales de noviembre de 2022, cuando empezó a aparecer un escalón en la Playa 5, primer balneario del proyecto, razón por la que la Alcaldía del momento no autorizó el ingreso de bañistas hasta tanto no se determinara si era seguro su uso. Lea: ¿Fallaron las obras de Protección Costera tras fuertes lluvias en Cartagena?

A pesar de que las labores de relleno de la Playa 4 se finalizaron aún no se ha dado la autorización para el ingreso de bañistas, pues se le pidió a la Dimar que certificara si dicho balneario tenía corrientes de resaca para evitar futuras emergencias.

No obstante, desde hace varias semanas se estaba esperando la realización del Comité Local de Playas (CLOP), para definir si se abre dicho balneario, pero la Dimar no asistió a este encuentro, razón por la que no se avanzó en dicho tema.