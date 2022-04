A la cita asistieron como invitados el defensor del Pueblo de Bolívar, José Hilario Bossio y el contralor departamental. Sin embargo, no asistió Edgar Parra Chacón, rector de Unicartagena. “No es de extrañarse que esto haya sucedido cuando presenté la citación. Esto es un hecho que históricamente se viene presentando porque los rectores de la UdeC no hacen presencia para control político”, dijo García.

García señaló que “la universidad trae todo el recorrido de este siglo en manos presuntos delincuentes” y rechazó las acusaciones que decían que se había reunido con el presidente de ASPU y con Gerardo Rodríguez - candidato a rector - para entorpecer las elecciones de rector. “Aquí no hay ninguna elección sino una imposición”, acotó.

Aseguró que después de las denuncias de presuntos hechos de corrupción ha visto movimientos sospechosos de vehículos que lo siguen: “El 27 de octubre a las 10 p.m me siguió un automóvil blanco y dos motos (tengo la placa del vehículo y sé de quién está a nombre) pero nada hará que me frene porque yo no necesito más padrinos”. (También le puede interesar: Estos son los inscritos para elección de rector y otros cargos en la UdeC)