Dinero para reconstruir el San Felipe Neri no alcanza para terminar la obra

El exalcalde, Pedrito Pereira, explicó en 2019 (cuando empezaron las primeras quejas por el retraso) que al iniciar las obras se encontraron unos requerimientos técnicos, lo que obligó hacer ajustes a la licitación sobre unos aspectos que no fueron incluidos, como el relleno del colegio que se hizo a más de 2.20 metros, para evitar problemas de inundaciones.

Pese a que el proyecto contempla hacer cuatro bloques de tres niveles, donde se construirán 37 aulas y el área administrativa, batería sanitaria, cafetería, biblioteca y enfermería, aún no se ha levantado la primera columna.

No se ha levantado la primera columna

Sin embargo, la fecha llegó y las obras no iban ni siquiera por la mitad. La ilusión de celebrar los grados de bachillerato en un nuevo plantel se esfumó, y hasta la fecha, las obras están estancadas.

Esos cambios alteraron no solo el calendario de las obras, si no también el presupuesto de la misma, pues el monto contratado no alcanzará para terminar el colegio.

“El dinero alcanzaría solo para el tema estructural. No va a haber acabados, no va a haber cerramientos, ni canchas. Ahora viene la solicitud de los adicionales para poder terminar la obra como corresponde, son alrededor de 7.500 millones de pesos, una suma parecida a la que se contrató inicialmente”, sostuvo Navas.

Según explicó el rector, ayer sostuvo una reunión con la secretaria de Educación para trabajar desde ya en la consecución de los recursos y en la tarde de hoy tendrá otro encuentro con el secretario de Infraestructura para revisar una prórroga en el contrato.

“Hay preocupación porque no se tiene el dinero, según orienta la Secretaría de Educación hay que hacer la tarea para ver de dónde se consigue el resto para que el colegio se pueda realizar como corresponde”, puntualizó Navas.

A la inquietud del rector se le han sumado otra voces como la del concejal por el Partido Alianza Verde, Sergio Mendoza Castro, quien hace unos días expuso el tema en el corporación Distrital.

“Según la Contraloría General en Colombia hay más de 900 construcciones convertidas en elefantes blancos, lo que no queremos es que el corralito de piedra lidere las encuestas por estos temas, hacemos un llamado a la administración para que se ejecuten todas las obras proyectadas y priorizadas y se le brinden todas las garantías en materia educativa a los más vulnerados”, dijo.

El Universal intentó obtener una respuesta por parte de la secretaria de Educación, Olga Acosta, sin embargo, no atendió las múltiples llamadas.

Por otra parte, se conoció que al igual que en 2019, los 1.700 estudiantes del San Felipe Neri continuarán recibiendo sus clases en las instituciones educativas Nuestra Señora del Carmen (El Departamental), y Nuevo Bosque.