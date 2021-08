Sin embargo, según Vespu hay algunos que no contaban con la confianza legítima pero tienen más de 30 años de estar en el centro e incluso a a quienes sí aparecían no se les pagó completo. Por eso Rocha decidió escalar la situación y se abrió una investigación en la Fiscalía, porque según dijo a El Universal esos dineros debían ir a una fiducia y siguen extraviados.

Hace tres años que el actor de Hollywood, Will Smith estuvo en Cartagena (2018) para la filmación de algunas escenas de la película Gemini Man, que se estrenó en octubre del 2019. Durante la grabación del film de ciencia ficción, drama y acción, que se extendió por 20 días, el Centro Histórico se paralizó, no sólo por la presencia del actor estadounidense sino también por los cierres viales y demás operativos que trazaron las autoridades con motivo de la película.

No se autorizó la repartición de dinero

“Aporté el contrato que existe. Pero la Alcaldía me dice que ellos no han mandado al brigadista que repartió los dineros a los vendedores informales. Si eso no se autorizó, no nos explicamos cómo él hizo entrega de dineros a los vendedores”, explicó la presidenta de la Vespu.

Rocha abrió un proceso de investigación ante el CTI Fiscalía para encontrar los dineros y entregar a los vendedores la suma completa a quienes se la recibieron incompleta y entregar también a quienes no les fue dada la remuneración. “Hay que preguntarle al mismo Dynamo a quién le entregaron ese dinero y cómo y cuánto fue”, dijo Rocha.

Otro aspecto que aclara la veedora, es que hay muchas personas que tienen muchos años de trabajar en el Centro pero no se les reconoció por no tener RUV aunque se les tomó la firma para pagarles también.

Ahora mismo la Vespu está a la espera de conocer cuál fue la respuesta de Dynamo y el resultado de la investigación del CTI para poder esclarecer a dónde fue a parar el dinero y cuánto fue exactamente para los vendedores.

