¡Dímelo, Taborda! El adiós a un amigo

Después de seis años por fuera de Cartagena de Indias y enrolarme nuevamente los oficios del periodismo y la comunicación social, recuerdo que de las primeras personas que conocí fue Ernesto Taborda Herrera. (¡Adiós, Taborda! Fallece nuestro compañero de El Universal).

Recuerdo que lo conocí gracias a Esmeralda Roja, quien por aquel tiempo o época fuera la jefa de prensa y comunicaciones de la Alcaldía y yo trabajaba como asesor para el Palacio de La Aduana.

Ernesto fue una persona metódica, tranquila en el oficio. Se tomaba el tiempo para contrapreguntar a sus entrevistados. Era paciente, buena gente y, sobretodo, excelente amigo. Su calidez humana trascendía cualquier plano.

Hace tres días hablaba de él con Érica Otero Brito, colega nuestra de El Universal. Hablamos del gran Ernesto Taborda Herrera, de esa persona risueña, de esa persona que se te metía en el alma, de esas que son difíciles de olvidar.

Recordamos, incluso, momentos con cierta picardía fuera del trabajo periodístico. Compartimos en Vueltabajero, Mister Babilla, El Hostal de la Media Luna y La pasión del Barça, entre otros. Y siempre tenía la pausa para darte un consejo en el lugar que fuera.

Después de esa conversación con Érica, y recordarlo, me dije voy a llamarlo, voy a saludar a Taborda. Sin embargo, como dice uno en la costa, como dice uno en Cartagena, me enredé, porque debería conducir entre Los Ángeles y San Francisco, California, la ciudad que ahora es mi hogar. Eran seis horas de camino.

No lo hice y ahora me duele más que nunca. No poder escuchar la voz del amigo, el mentor, el periodista, el consejero. Regresar el tiempo no puedo. Pero durante mi regreso, venía escuchando salsa, y se movía la mente como una premonición.

Solo pedirle a Dios que lo reciba en su santo reino y decirle a mi gente de Cartagena que lo que estamos viviendo no es un juego, es la cruda realidad, que por ello se cuiden y tomen el tiempo o el teléfono para llamar o saludar a alguien, a un amigo o un familiar, porque no sabemos en medio de esta pandemia qué pueda pasar.

El altísimo tiene los propósitos. A veces nos cuesta entender el por qué, poder entender para qué. Vuela alto campeón, tarde o temprano nos encontraremos y hablaremos de salsa y periodismo. Él decía ... “Ajá, Barva”, y yo le respondía “Dímelo, Taborda”.