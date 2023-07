Dilfret, el olayero que pasó de ser taxista a experto en vinos

Un día cualquiera su amigo Alberto Marrugo le pidió ayuda con unos vinos. “Me dijo ayúdame con estos vinos porque no los tengo, de pronto tienen algún problema por estampilla... yo le aclaré que tenía que saber qué tipo de vinos eran porque recordaba que hay una ley de Murphy: uno le entrega un artículo a una persona y ésta te va a preguntar por lo que no tienes. Y yo era muy estricto y no quería que eso me pasara, siempre quería tener disponibles los productos”, rememoró Dilfret.

En su preparación como sommelier, reconoce la capacitación que ha recibido de grandes expertos. “De los grandes pilares y maestros que he tenido en este camino sobre vinos destaco a Oscar Santos, luego a Robert Ricardo Moreno, barranquillero, y mi profesor Diego Martín Cortés”.

Dilfret, quien completa ocho años en este oficio, también se capacitó con el sommelier Oscar Santos y de manera reciente recibió la certificación de la WSET, una escuela internacional que certifica sobre vinos y licores.

El lenguaje de los vinos

El olayero ahora tiene 32 años y sostiene que en una cata de vinos, o durante una presentación, el sommelier debe describir a su audiencia el producto de la forma más creativa y clara posible.

“El léxico del vino es muy complicado y generalmente las personas no encuentran esos matices que queremos darles a conocer, pero al tener conocimiento en un 90% de los sabores y aromas de nuestra región y nuestra cultura, he aprendido a explicar al público los aromas y las sensaciones que ofrece cada bebida”, expuso.