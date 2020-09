Me llamaron a decirme que me iban a entregar un mercado, pero que debía acercarme acá al Centro de Vida del adulto mayor en El Socorro. Como no tengo trabajo, ni comida ni nada, me vine caminando de mi casa en El Educador y ahora acá me dicen que no estoy en la lista y no me pueden dar nada. Me toca irme igual, con mis manos vacías”, dijo Juan García, de 70 años.

Lo mismo ocurrió en República del Caribe, donde según denuncian, en más de una ocasión han hecho movilizar a los adultos mayores de uno de los centros de vida de la zona para otro lugar con la “excusa” de entregarles el mercado, pero, al parecer, esto no se ha dado.

“Hemos venido varias veces, nos toca venir caminando porque no tenemos para el transporte y al llegar nos dicen que debemos esperar. Muchos de nosotros somos señores que dependemos de nuestros hijos o de la ayuda que da la Alcaldía”, dijo Josefina, de 65 años.