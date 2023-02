“Diariamente hay más de 5 choques de motos en esta curva de San Pedro Mártir”

Cuando Transcaribe comenzó en el 2019 a reparar varias vías de Cartagena para la circulación de sus rutas precarga, complementarias y alimentadoras, los habitantes de San Pedro Mártir y de toda la Localidad 3 pensaron que la vía principal de este barrio o carrera 68A iba a ser incluida en el paquete priorizado, pero no fue así. Lea: Transcaribe entrega vías rehabilitadas en Manga, Bocagrande y Providencia

“Esa problemática tiene muchos años y lo peor es que es una curva, un punto ciego que ha dejado a muchas personas heridas porque hay conductores que en su afán por no coger el hueco, se meten al otro carril en contravía, y resulta que de frente viene otra moto o un carro y chocan. Eso es todo los días, sobre todo en horas pico”, sostuvo Martínez.

“Tenemos entendido que Transcaribe o la Alcaldía quiso comprar una parte de la esquina de esa casa para que la carretera saliera más amplia, pero en su momento no hubo arreglo con los dueños. No sabemos a ciencia cierta qué pasó ahí, lo cierto es que ese punto es peligroso porque es una curva y porque tiene varias placas dañadas. Ojalá no sea tarde cuando quieran arreglar esos huecos, es mejor prevenir un choque fatal que lamentarlo”, finalizó el presidente de la JAC.

Una fuente distrital manifestó que tienen conocimiento de la situación en esta carretera principal de San Pedro Mártir, y explicó que los trabajos de intervención a la malla vial no se han podido realizar por un inconveniente con un predio aledaño que supuestamente estaría ocupando parte del espacio público. Sostuvo que hasta que no se logre resolver el tema administrativamente, no podrá adecuarse el tramo dañado.