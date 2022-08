Día sin moto en Cartagena seguirá aunque expertos dicen que no funciona

No cesa la polémica alrededor del “Día sin moto” (o “Día sin parrillero”) en Cartagena. Pese a que expertos en movilidad y ciudadanos de a pie no ven con buenos ojos la medida, el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, indicó que, al menos por ahora, la restricción no será revocada. Lea: 7 puntos para entender el nuevo decreto para motos en Cartagena

“La medida del día sin moto no se va a revocar. El decreto que contiene todas estas restricciones (0279 del 25 de febrero de 2022) va hasta el 24 de febrero de 2023”, indicó Janer Galván, director de la entidad.

De acuerdo con Galván, las medidas estipuladas para la circulación de motocicletas buscan marcar una diferencia entre el prestador de servicio no autorizado y el conductor de motocicleta que la usa como vehículo de transporte personal o privado.

“Cuando estaba la medida del pico y placa de pares e impares recibíamos muchas quejas ciudadanas de personas que utilizan su moto para ir a trabajar o si era un viernes sin moto, esta persona que no es mototaxista también resultaba limitada con su vehículo y tenía que buscar otras opciones de transporte. Nosotros lo que buscamos con el nuevo decreto fue marcar una diferencia y un distanciamiento entre el prestador de servicio no autorizado y el conductor que usa la motocicleta como vehículo particular”, anotó.

El Día sin moto en Cartagena se cumple el segundo y último viernes de cada mes y, según lo establecido en la norma, pueden circular las motocicletas conducidas por sus propietarios y sin parrilleros. Sin embargo, son varias las voces de rechazo que aseguran que esta medida no es efectiva.