Tradicionalmente, los cementerios de la ciudad los 2 de noviembre, día en que se conmemora a los fieles difuntos, están a reventar de tantos familiares que llegan a visitar a sus seres queridos que ahora reposan en estos campos santos.

Muchos llegan a estos lugares a rezar un rosario, recordar épocas pasadas y derramar una que otra lágrima de dolor, sin embargo, este año debido a la pandemia del coronavirus, el tiempo de visita y los horarios fueron restringidos para los familiares, algo que a algunos no les pareció, pero se cumplieron al pie de la letra, haciendo así que el día pasara sin mucho traumatismo.

“Yo tenía mucho tiempo de no haber venido al cementerio por la pandemia, pero hoy que decidí venir, me dijeron que solo podía estar 15 minutos. Me pareció muy poquito tiempo, pues eso es lo que uno se demora caminando desde la entrada a la tumba”, dijo Mónica Pérez.

Lo mismo piensa Maritza Morales, “yo tengo a un familiar aquí en el cementerio de Manga y vengo con la intención de hacerle un rosario, pero con esos 15 minutos, no me alcanza. Pues, para el rosario debe ser 1 hora para hacerlo bien hecho”.

Por su parte, Delcy Castro indicó que “yo estoy aquí esperando que venga el señor que va a rezar y ya casi se me acaban los 15 minutos, debieron poner por lo menos 30 minutos”.