“Sé que es un tema bastante polémico lo de la legalización del aborto. En lo personal no soy partidario del aborto, pero sí soy muy partidario de que no soy yo quien tiene el derecho de decidir por la mujer, si ella aborta o no. Entonces, sí soy partidario de defender el derecho de cada mujer de decidir sobre su cuerpo”, afirmó el mandatario. Lea: Voces a favor y en contra tras la despenalización del aborto en Colombia

Señaló: “Lo que sí me parece preocupante es que se haya legalizado hasta 24 semanas, son casi seis meses, en seis meses ya está formado. Entonces es una cuestión moral, ética, no es que sí o no al aborto. Es que hay muchos factores. Una cosa es que tenga unos días, unas semanas de embarazo, pero es que a las 24 semanas...”. Lea: Aborto en Colombia: ¿cómo es un feto de 24 semanas de gestación?