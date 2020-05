Desorden y tumultos para ingresar al Cementerio Jardines de Cartagena

En medio de la cuarentena decretada en el país como medida para prevenir el contagio de COVID-19, y previo a la celebración de un atípico Día de la Madre, largas filas y caos se pudieron observar al ingreso del Cementerio Jardines de Cartagena al sur de la ciudad.

Si bien es una tradición que el sábado previo a la celebración de las madres muchos visiten los cementerios para honrar a las “Madres Muertas”, siendo uno de los días con mayor afluencia del año en estos sitios santos, se esperaba que en medio de la situación actual de pandemia muchos se abstuvieran de hacerlo.

Sin embargo, y pareciendo no dimensionar el riesgo al que están expuestos, los visitantes llegaron en la mañana del sábado masivamente a las instalaciones del cementerio, cuyas autoridades, por supuesto, no pueden permitir el ingreso desordenado de la gente que parece no tener en cuenta las medidas de distanciamiento social vigentes.

Ante la imposibilidad de ingresar libremente a visitar a sus difuntos, y teniendo en cuenta que mañana domingo 10 de mayo, en el Día de las Madres, regirá en toda Cartagena la medida de Toque de Queda total, los visitantes, dejando a un lado el temor de contagio, han protestado y han protagonizado desordenes buscando poder entrar a dejar sus ofrendas florales.

Aunque se puede entender el deseo de las personas por homenajear a sus madres muertas, es irresponsable de su parte que protagonicen hechos donde dejan de lado las normas de protección ante la emergencia sanitaria, ya que no solo ponen sus vidas y las de sus familias en riesgo, sino las de toda la comunidad.

Recordemos que, precisamente debido a la celebración de las madres, el alcalde de Cartagena decretó en la ciudad la Ley Seca hasta el lunes 11 de mayo. Esto sumado a la medida de Toque de Queda total que ya había sido anunciada para el domingo 10 de mayo. El Ministerio de Salud anunció el viernes la dramática cifra de 101 casos nuevos y 4 muertos más en Cartagena, por lo que se hacen necesarias acciones más estrictas que no permitan que este tipo de desórdenes se sigan presentando sin control.