Desierta se declaró -en la resolución 113 del 4 de marzo de 2022 del Ministerio de Cultura- la licitación para una Alianza Público Privada (APP) que pretendía rescatar el galeón San José, con un pago en especie del 45% del tesoro. Lea: Declaran desierta licitación para rescatar al galeón San José

Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director general de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, explicó las razones de esta decisión.

“Con la declaratoria de Bien de Interés Cultural (BIC) de la totalidad del contexto arqueológico del pecio (restos del naufragio en el lecho marino) del galeón San José, realizada por Mincultura mediante la resolución 085 de 23 de enero de 2020, todo su contenido quedó fuera del alcance de particulares, dado que dicha declaratoria le concede tres condiciones fundamentales para su salvaguarda: inalienable, que no se puede enajenar, es decir, ni transmitir, ni ceder, ni vender legalmente; imprescriptible, que su condición de BIC no pierde vigencia o validez; e inembargable, que no puede ser objeto de embargo”, precisó el experto. Lea: APP para rescatar al galeón San José sería descartada por inviable

Con este antecedente, sumado a la reciente resolución 113 de Mincultura, “el Estado colombiano debe tomar en adelante el rumbo del deber ser, y convocar a un equipo multidisciplinar supranacional con el concurso, colaboración y acompañamiento de la Unesco, para adelantar el proyecto con la transparencia que exige su condición de Bien de Interés Cultural de ámbito universal”, aseguró Muñoz Atuesta. Lea: Niegan medidas cautelares para galeón San José, pero veeduría insiste